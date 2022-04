Mascherine, ecco cosa cambia dal prossimo fine settimana. Il Green pass non servirà quasi più

Dal prossimo weekend, in attesa di interventi normativi nelle prossime ore, sarebbe un quasi liberi tutti. Il 30 aprile scade il decreto Covid del 24 marzo. L'orientamento è quello di lasciare l'obbligo di mascherine su naso e bocca solo dove più alto è il rischio di contagio. Con obbligo anche negli stadi, sui mezzi di trasporto, a scuola, in alcuni luoghi di lavoro, in ospedali e Rsa, l'obbligo di mascherina resterà.

Il vero punto di domanda è quello che riguarda "i clienti": ovvero, potrebbe esserci l'addio all'obbligo di mascherine su naso e bocca per andare al supermarket o fare shopping per negozi, per consumare un caffè al bar o quando ci si alza da tavola al ristorante. Potrebbero, anzi dovrebbero, però restare obbligatorie o comunque fortemente raccomandate, per commessi, esercenti e camerieri, che come i lavoratori esposti al contatto con il pubblico necessitano di più protezione. La mascherina potrebbe essere poi fortemente raccomandata e non più obbligatoria nel caso di stadi o concertoni, dove si verificano quegli assembramenti all'aperto ritenuti dagli esperti della Salute comunque veicolo di contagio.

Da lunedì prossimo di fatto la Ffp2 dovrebbe restare obbligatoria solo sui mezzi di trasporto sia locali, come bus e metro, che a lunga percorrenza come treni e traghetti. Altrove, tipo in cinema e teatri, basterà probabilmente la chirurgica. A scuola, ai bambini di età superiore ai 6 anni dovrebbe ancora essere richiesta la mascherina fino al termine dell'anno scolastico, ovvero per un altro intero mese di lezioni. Ma negli ultimi giorni diversi esponenti del governo hanno però lasciato intendere che le regole potrebbero essere riviste. E sul luogo di lavoro? La mascherina potrebbe non essere più obbligatoria nei luoghi di lavoro, anche se in quest'ultimo caso la decisione potrebbe essere diversa tra uffici pubblici e privati (in quest'ultimo caso potrebbero decidere in merito le singole aziende). In generale dove non riuscirà a mantenere il distanziamento di un metro.

L'obbligo di mascherina resterà negli ospedali e nelle Rsa. Dunque la novità davvero impattante sarebbe quella relativa ai clienti, che potranno entrare senza mascherina in bar, ristoranti, palestre e negozi di qualsiasi tipo, supermercati compresi, se passerà la linea che punta al minor numero possibile di restrizioni in vista dell'estate ormai alle porte. Come ribadito più volte dal ministro della Salute, Roberto Speranza, si deciderà "ascoltando la comunità scientifica", pur non nascondendo che a suo avviso "serva ancora un po' di prudenza".

Il Green Pass non servirà più a (quasi) niente

E poi c'è il capitolo Green Pass. Ha i giorni contati per il 99 per cento delle attività che fanno parte della nostra quotidianità. Sul fronte viaggi, per chi viaggia da e per l'Italia non dovrebbe più essere obbligatorio il Green Pass. Bar e ristoranti non chiedono già dal primo aprile il certificato se ci si siede all'aperto, ma dal primo maggio arriverà il "seduti tutti" anche per chi si accomoda al chiuso. A maggio, giugno, luglio e agosto il Green Pass servirà quindi a molto poco. Anche i non vaccinati potranno tornare al lavoro e alla vita sociale senza doversi sottoporre a un test ogni 48 ore. Il certificato verde in pratica non cessa di esistere, ma non sarà più richiesto. Dal primo maggio, quindi, non servirà più il certificato rafforzato (vaccinazione o guarigione) per frequentare palestre e piscine al chiuso, partecipare a feste e cerimonie, convegni e congressi, entrare in discoteche e sale da gioco, andare al cinema e a teatro. L’unica eccezione (e qui il Green Pass dunque servirà ancora) sono le visite in ospedale e Rsa, dove sarà necessario esibire il Super Green Pass non solo per tutta l'estate, ma fino al 31 dicembre.

