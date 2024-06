Massacra il padre con delle stampelle e un paio di forbici, arrestato per tentato omicidio

E' accusato di aver cercato di uccidere il proprio padre il ragazzo 19enne, con problemi di natura psichiatrica, arrestato nella serata di giovedì dal personale della Questura di Rimini. A far scattare l'intervento delle Volanti, intorno alle 20, una telefonata al 118 che segnalava una violenta aggressione in un appartamento del centro storico. Sul posto si è precipitato il personale della Polizia di Stato che, appena arrivato, ho individuato un giovane con le mani sporche di sangue che stava uscendo dal palazzo. Immediatamente bloccato e messo in sicurezza, gli agenti sono poi entrati nell'appartamento dove, sanguinante a terra e in stato di choc, hanno trovato il padre del ragazzo che ha spiegato di come il figlio lo avesse picchiato prima con le stampelle alla testa per poi colpirlo alla schiena con un paio di forbici e una forchetta.

L'anziano è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato d'urgenza al "Bufalini" di Cesena mentre il 19enne, a causa dei suoi problemi psichici che lo vedono in cura presso il Centro di Salute Mentale, è stato dichiarato in arresto e trasportato all'Infermi di Rimini dove è stato visitato. Rimasto piantonato per tutta la notte nel reparto, nella mattinata di venerdì è stato quindi trasferito nel carcere dei "Casetti" a disposizione della magistratura e dovrà rispondere di tentato omicidio aggravato.