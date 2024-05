Massacrato per un cellulare morì dopo 18 giorni di agonia, a processo per omicidio il presunto assassino

E' stato rinviato a giudizio con l'accusa di omicidio dal gup del Tribunale di Rimini Raffaella Ceccarelli e adesso per Alioune Badara Mbaye, 36enne senegalese, è stata fissata la Corte d'Assise per l'apertura del processo che si terrà il prossimo 24 giugno. L'uomo, difeso dall'avvocato Massimiliano Orrù, è ritenuto responsabile di aver picchiato a morte il connazionale 60enne Ndiaye Babacar nel corso di una feroce rissa tra extracomunitari avvenuta in pieno giorno in un bivacco di fortuna all'interno del parco Murri di Marebello il 24 luglio del 2023. Il parapiglia era scoppiato attorno alle 13 quando, secondo le ricostruzioni degli inquirenti della Squadra Mobile della Questura, l'imputato stava riposando nell'area verde e si sarebbe accorto di essere stato derubato nel sonno dello smartphone e dei pochi spiccioli che teneva dentro allo zaino. Il 36enne avrebbe quindi iniziato a litigare con alcuni connazionali che, come lui, bivaccavano nel parco accusandoli del furto.

Nel mirino di Mbaye era finito un senegalese 26enne residente a Ravenna, ritenuto l’autore materiale del furto, e un suo amico di 34 anni. Dalle parole si era passati ai fatti con l'imputato che, in preda alla rabbia, avrebbe brandito due bottiglie di vetro, rompendole, e utilizzando i cocci per assalire e minacciare i due uomini. Era così scoppiata una rissa in piena regola con Ndiaye Babacar che, nel tentativo di fare da paciere, si era messo in mezzo ai litiganti salvo poi essere minacciato con la scheggia di vetro e venire massacrato di botte da Mbaye. Sul posto si erano precipitate le pattuglie delle Volanti e, alla vista delle divise, era scattato il fuggi-fuggi generale con gli agenti che avevano individuato per primi il 26enne e il 34enne, entrambi feriti in maniera non grave, per poi cercare di ricostruire quanto era accaduto.

Solo in un secondo tempo era stato trovato il 60enne che, in gravi condizioni per le percosse ricevute, si era rifugiato dietro a un cespuglio all'altezza del Bagno 96. Per soccorrerlo si era reso necessario l'intervento dell'ambulanza del 118 coi sanitari che, vista la gravità, lo avevano trasportato d'urgenza in pronto soccorso. Le condizioni di Babacar erano poi precipitate tanto da trasferirlo al "Bufalini" di Cesena dove, però, nonostante tutti gli sforzi dei medici era deceduto dopo un'agonia di 18 giorni per le gravissime lesioni riportate agli organi interni. Nel frattempo le indagini della Squadra Mobile, coordinate dal sostituto procuratore Davide Ercolani, avevano permesso di arrestare fin da subito Alioune Badara Mbaye nel cui zainetto era stata ritrovata la maglietta sporca di sangue e indossata durante la rissa.