Massaggi e baci alla ragazzina 16enne, condannato per molestie sessuali lo zio acquisito

Un 56enne, residente nella provincia di Rimini, è stato condannato in primo grado a due anni e nove mesi di reclusione per il reato di violenza sessuale su minore, oltre all’interdizione perpetua da ogni carica relativa a minori. L’uomo era stato denunciato nel 2019, dalla nipote acquisita, allora minorenne, dopo che la giovane aveva raccontato di essere stata molestata per oltre un anno. Tra i due non c’erano legami diretti di parentela, essendo l’uomo il compagno della zia della ragazzina. Secondo quanto riporta la stampa locale, diversi erano stati gli episodi di avvicinamento con baci e carezze anche sotto ai vestiti. I casi sarebbero partiti dall’estate del 2018, quando nella casa in cui vivevano la zia e l’uomo, il 56enne si sarebbe avvicinato alla ragazzina iniziando a massaggiarla. Episodi che si sarebbero poi ripetuti in altre occasioni. Le indagini dei carabinieri avevano confermato le accuse che l’uomo ha però sempre respinto dicendo di non sapersi spiegare perché la nipote della compagna avesse raccontato quelle falsità. La motivazione della sentenza letta dalla presidente del collegio, il giudice Fiorella Casadei, sarà depositata entro 30 giorni.

