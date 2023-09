Massimo Boldi e la "pazza" idea di un nuovo cinepanettone: "Pensiamo a Rimini e Cattolica"

Ci fu Rimini Rimini, nel 1987, con le storie di seduzione e imbrogli estive capitanate da Jerry Calà e Paolo Villaggio. Poi fu la volta di Abbronzatissimi, nel 1991, ancora con Jerry Calà e al suo fianco Teo Teocoli e Franco Oppini. E se dopo oltre 30 anni ci fosse un nuovo “cinepanettone” tutto in salsa riminese? Ci sta pensando seriamente Massimo Boldi e qualche cosa che bolle in pentola c’è. Dato che il “Cipollino” durante la Mostra del Cinema di Venezia ha parlato apertamente di un ritorno nella riviera Romagnola, lo ha fatto in un’intervista rilasciata attraverso le colonne di Repubblica. Massimo Boldi si è sbilanciato e ha rivelato: “Bisogna trovare attrici fra le nuove leve, forse lo gireremo nella riviera romagnola, che è tornata a essere il luogo del divertimento da Rimini a Cattolica, e dove tanta gente va a passare le vacanze perché è ancora a un prezzo accessibile. Mi auguro che tanta gente torni a cinema, perché oggi raramente si vanno a vedere le commedie italiane, mentre un tempo a vedere le mie ci andavano”.