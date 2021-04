Master plan porto Riccione, la Lega Navale: "Verrà valorizzata l'area fluviale, ottimo progetto"

La Lega Navale Italiana di Riccione partecipa con grande entusiasmo alla presentazione del Master Plan dell’area portuale e si complimenta con l’Amministrazione per "il progetto concreto e di immediata realizzabilità che renderà il porto ancora più fruibile dai cittadini e dai turisti".

Il presidente Luca Corradi afferma: "Apprendiamo con piacere che gli interventi valorizzeranno non solo l’area dell’asta fluviale per pedoni e ciclisti ma daranno vita ad un prolungamento ideale degli specchi portuali al di fuori di essi, attraverso la creazione di due aree marine, entro un miglio dalla costa, dedicate alle attività sportive veliche ed all’ormeggio di grandi imbarcazioni. Il Master Plan diviene quindi occasione per rilanciare l’immagine di una Città che si apre all’Adriatico, pronta ad accogliere un nuovo turismo marittimo. Siamo certi che la realizzazione di questi importanti interventi costituirà un volano per l’intera economia locale. Oltre a tali opere, peraltro, si prevede l’ipotesi di deviazione del Rio Melo verso il Marano così da consentire un miglior mantenimento del fondale portuale con minori costi di gestione per il dragaggio. La Lega Navale Italiana di Riccione si augura che i lavori inizino il prima possibile e con il vento in poppa perché saranno il primo capitolo del nuovo corso della marineria riccionese. Buon vento"