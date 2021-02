Errori imperdonabili, Francesco Aquila delude i giudici e rischia di abbandonare MasterChef

Puntata al cardiopalma quella di MasterChef dove i concorrenti rimasti in gara si sono trovati alle prese con prove estremamente difficili e Francesco Aquila, il maitre bellariese, ha rischiato seriamente l'eliminazione che perà alla fine ha visto Max dover abbandonare la cucina di Sky. Gli aspiranti chef si sono trovati una Mystery Box con nove frutti esotici e a svelare il decimo ingrediente è l’ospite della puntata: Chef Jeremy Chan, 1 stella Michelin del ristorante Ikoyi a Londra.

La sua è una cucina internazionale ispirata all’influenza dell’Africa occidentale. Un frutto molto presente nelle sue creazioni è il longan, che in Hong Kong viene usato principalmente nelle zuppa fredde e assieme alla carne.

Ogni cuoco amatoriale deve cucinare un piatto che abbia come protagonista questo frutto, accompagnato da un altro frutto esotico a scelta, tra i nove presenti nella Mystery Box. Il primo piatto migliore è quello di Federica, a seguire quello di Antonio e il terzo nonché vincitore della prova, è il piatto “Raw” di Azzurra.

L’aspirante chef palermitana ha un vantaggio per il prossimo Invention Test, che è giocato a coppie. Dal momento che la Masterclass è composta di un numero di aspiranti chef dispari, Azzurra può scegliere di salvarsi e andare in balconata.

Qui, Chef Bruno Barbieri la raggiunge e le consegna una busta nera che le viene chiesto di aprire solo quando le sarà concesso di farlo. Le coppie formate da Azzurra sono: Maxwell e Eduard, Jia Bi e Federica, Antonio e Monir e, infine, Aquila e Irene. Jeremy Chan ha creato apposta il piatto per questa prova di MasterChef: seppia alla carbonara. Si tratta di una rivisitazione della carbonara molto personale. L’obiettivo della prova consiste nel creare un piatto che racconti l’unione della coppia e che, allo stesso tempo, sia ispirato al piatto dello Chef Jeremy Chan. Al termine della prova, Monir e Antonio e Jia Bi e Federica sono le due coppie migliori, ma sono le due donne a conquistare il primo posto sul podio aggiudicandosi il ruolo di capitano di brigata della prossima prova in esterna. La coppia di Eduard e Max presenta, invece, “Dal mare al Colosseo”, piatto troppo salato e con il tuorlo eccessivamente cotto, motivi per cui i due risultano i peggiori della prova. Chef Bruno Barbieri, però, dice ad Azzurra di aprire la busta che le ha consegnato prima e si scopre un foglio in cui c’è scritto che in questa sfida non c’è eliminazione.

La prossima è una prova in esterna molto difficile perché i piatti verranno giudicati da ben 10 critici enogastronomici.

Gli aspiranti chef devono preparare un Royal Brunch da 4 portate e ogni componente di brigata è responsabile di una singola portata. La Squadra Blu è composta da Federica, Antonio, Azzurra e Irene, mentre la Squadra Rossa è quella di Jia Bi, Aquila e Monir. Jia Bi può prendere in Brigata uno dei due peggiori dell’Invention Test e, scegliendo Eduard, manda Maxwell al Pressure Test. C’è una difficoltà in più: i piatti devono passare l’esame anche di 4 fotografi esperti di food, che devono assegnare una stellina del valore di un punto solo ai piatti considerati fotogenici. Siamo a Milano e in questa prova in esterna ad aprire le porte delle sue cucine è il ristorante Camelia's Yard dell’hotel NH Milano Touring. Al termine della prova, gli Chef Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli riportano i commenti dei critici enogastronomici: il pancake fatto da Eduard è la portata migliore del menù dei Rossi, ma a vincere è la Brigata Blu con 226 voti contro 199. In particolare, il piatto di Azzurra è quello che ha ricevuto ben 69 punti.

Gli aspiranti chef della Brigata Blu si uniscono a Max pronti per affrontare il Pressure Test. Davanti a ognuno di loro ci sono 5 ingredienti. Ogni cuoco amatoriale può scegliere di togliere due ingredienti a un compagno a piacere, dopodiché tutti hanno 30 minuti di tempo per cucinare con tre ingredienti il loro piatto della salvezza. Al termine della prova, Max sbaglia l’impiattamento, Aquila presenta una cialda bruciata e viene aspramente rimproverato dai giudici perchè arrivati a questo punto della sfida ogni errore è imperdonabile e mette l'aspirante chef a rischio di eliminazione, Jia bi sbaglia la composizione della salsa, Monir fa una preparazione troppo basilare ed Eduard presenta un piatto sbilanciato. I giudici si ritirano per valutare quale tra questi è l’errore più grave, specialmente a questo punto della competizione e, al termine del confronto, sono d’accordo sul decretare Max come il peggiore del Pressure Test. Per questo motivo Max deve togliersi il grembiule e abbandonare per sempre la cucina di MasterChef.