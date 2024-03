Match di calcio sospeso al 44°, giocatore batte la testa e viene chiamata l'ambulanza

Si conclude dopo 44 minuti la trasferta a Bagno di Romagna dello Young Santarcangelo. Nella partita nel campionato di prima categoria, i gialloblu di Santarcangelo erano in pieno controllo della partita, dopo il doppio vantaggio grazie ad un rigore realizzato da capitan Fuchi e ad un gol di Comuniello, nonostante il vigore messo in campo dalla formazione di casa. Al 44° l’episodio che ha costretto l'arbitro Sacchetti a porre fine al match. Un giocatore del Bagno è finito infatti contro un palo di sostegno della recinzione, battendo la testa. Lo staff della squadra di casa ha ritenuto di chiamare l'ambulanza, il cui personale poco dopo ha visitato il giocatore, che poi ha rifiutato ulteriori cure mediche.

Secondo una ricostruzione del Santarcangelo, "in seguito ad un contrasto di gioco lungo l’out di sinistra un giocatore del Bagno di Romagna è finito contro la recinzione scatenando dapprima le veementi proteste di alcuni giocatori ed in seguito anche l’espulsione di un giocatore. Da quel momento è stato un susseguirsi di situazioni che hanno costretto l’arbitro a decretare il triplice fischio finale per il venire a meno delle condizioni di sicurezza all’interno del rettangolo di gioco". Per il Bagno, invece, si sarebbe tratta di una spinta, un fallo che compiuto proprio sotto le tribune dei supporter della squadra della valle del Savio, che avrebbe fatto surriscaldare gli animi dei tifosi. Ne è nato quindi un parapiglia che ha portato l'arbitro a chiudere il match prima del tempo. Sarà ora il Giudice Sportivo a definire il quadro delle responsabilità.