Matilde Brandi "innamorata" cena a Bellaria e scatta selfie con i fan

Vip in città. Venerdì sera Matilde Brandi, ballerina, showgirl, conduttrice televisiva e attrice teatrale, è stata avvistata a Bellaria, dove ha cenato al ristorante Bell'Aria di via Pinzon. In grande forma, sorridente e - confessa - “finalmente innamorata”, la soubrette ha ordinato una degustazione di crudità, un risotto al pesto coi gamberi, fritto misto del giorno, la tradizionale grigliata allo spiedo e un tiramisù artigianale complimentandosi con lo chef. Molto disponibile con i clienti del locale (con selfie e battute a go-go), l'artista non ha voluto svelare nulla della sua situazione sentimentale, confessando però che, dopo la sofferta separazione, ha "finalmente riscoperto l’amore".