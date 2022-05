Si sposano sulla spiaggia di Torre Pedrera: "Qui si sono incontrati i nostri sguardi per la prima volta"

Sabrina e Angelo di Vigevano si sono sposati in spiaggia a Torre Pedrera. Hanno così coronato il loro sogno d'amore ospitati dagli albergatori Fabio ed Egle. Che spiegano: "Siamo contenti di esaudire il loro desiderio, mai avremmo pensato di far sposare nel nostro hotel di Torre Pedrera che gestiamo da oltre 30 anni dei nostri ospiti. La cultura turistica romagnola si è ulteriormente evoluta l'importante è far divertire ed emozionare i nostri ospiti che si ricorderanno della loro vacanze in riviera romagnola per sempre".

Spiegano gli sposi: "La nostra prima vacanza è stata a Torre Pedrera, su questa sabbia ci siamo abbracciati forte e poi tenuti per mano e con i nostri sguardi ci eravamo già scelti. Sapevamo che il nostro mondo era tutto qui non desideravamo altro. Le vacanze successive almeno una settimana sono sempre state qui. Almeno una volta all' anno sentiamo il bisogno di tornare e passeggiare in questa sabbia per noi magica. Prima in due, e poi in tre, e ogni volta torniamo come se fosse il nostro posto del cuore dove ci ricarichiamo e ci fortifichiamo. Torre Pedrera non è solo una splendida cornice d'amore è casa è famiglia".