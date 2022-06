Mattinata di traffico intenso: code e rallentamenti su strade e autostrada

Mattianta campale, quella di domenica, per gli automobilisti in tutta la provincia di Rimini dove la viabilità è andata in tilt a causa dell'intenso traffico. I veicoli, la maggior parte diretti verso nord, si sono trovati ad affrontare delle code interminabili soprattutto per raggiungere la fiera dove è in corso RiminiWellness con la Statale 16 che in alcuni tratti si è trasformata in un unico serpentone di auto. Grosse difficoltà anche all'entrata dei caselli dell'A14 di Cattolica, Riccione e Rimini alle quali si sono aggiunte quelle della rete autostradale. Rallentamenti a macchia di leopardo sono segnalati in direzione di Bologna fino allo svincolo per Ravenna.