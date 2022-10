Si è spento Maurizio "Bango" Gambuti, per 43 anni alla guida del ristorante "Il Casale"

Si è spento nella giornata di martedì 25 ottobre, dopo una malattia, Maurizio "Bango" Gambuti storico ristoratore riccionese per 43 anni alla guida del ristorante "Il Casale". Originario di Morciano, l'imprenditore aveva aperto il locale nel 1978 insieme alla sorella Mariella ed era diventato subito un punto di riferimento sia per i buongustai che per i tanti personaggi famosi che affollavano la Perla Verde. Dario Fo gli aveva lasciato un tovagliolo disegnato e autografato, Fiorello gli aveva portato la sua nuova fidanzata: Anna Falchi. E per il mondo della notte era una tappa fondamentale prima di buttarsi sulle pista da ballo delle discoteche. Nel passato di "Bango" anche la gestione di due locali notturni: l’Astra Club e il Garden Club, rispettivamente a Casinina e a Tavoleto. Dopo 43 anni di attività, nel settembre del 2021, Gambuti aveva deciso di ritirarsi e, insieme alla sorella, avevano ceduto il ristorante per godersi il meritato riposo.