Maurizio De Giovanni è lo scrittore più amato tra i cittadini di Misano

Si chiude un anno complicato per gli istituti culturali, a causa delle difficoltà legate al Covid, ma per la Biblioteca Comunale di Misano Adriatico il bilancio è più che soddisfacente. Grazie all’impegno costante e ad un lavoro di squadra mirato a garantire il massimo accesso all’utenza, tramite per esempio lo svolgimento di tante attività in giardino o presso la scuola, e moltiplicando le possibilità di formazione online, sono stati registrati oltre 13mila accessi, 16mila prestiti, 180 nuove tessere, più di 700 utilizzi delle postazioni internet e 200 visioni di film.

Il libro più prestato dell’anno è stato “Troppo freddo per settembre” di Maurizio De Giovanni e i film più visti “Edward mani di forbice”, “Race: il colore della vittoria” e “Jungle cruise”.

I più piccoli e le mamme hanno scelto “La vicina delle pulcette” di Beatrice Alemagna e i ragazzi l’escape book “Incubo al luna park”.

Gli utenti hanno potuto inoltre beneficiare di spazi sempre più adeguati alle esigenze grazie ai lavori di rinnovamento delle sale e della pavimentazione dell’intera struttura operati dall’amministrazione comunale nei mesi primaverili.