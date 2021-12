Maurizio Stecca mette ko il covid: "Ho vinto il match della mia vita"

Un semplice post nel giorno più bello dell'anno, quello di Natale. "Ho vinto il match della mia vita". Maurizio Stecca si è messo alle spalle il covid. Era il 12 dicembre scorso quando l'ex pugile riminese di 58 anni, campione olimpico di boxe a Los Angeles nel 1984, era stato ricoverato all'ospedale Ca’ Foncello di Treviso a causa dei sintomi del Covid. Ed era stato lui stesso, sulla propria pagina Facebook, è lo stesso atleta che in un post rassicura amici e fan sulle sue condizioni. "Ho cominciato il match più difficile della mia vita contro il mio avversario chiamato Covid - ha scritto Stecca - anche dopo aver fatto la seconda dose ed ero pronto per la terza, non lo so quante riprese ci saranno da fare sicuramente tante, io abituato a tantissime battaglie sempre vinte, sicuramente non indietreggerò mai a questo maledetto avversario". Dopo due settimane il regalo più bello: la comunicazione della guarigione. E il ringraziamento pubblico a chi lo ha sostenuto.