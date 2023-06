Maxi cantiere sull'Adriatica, nella nuova rotonda arriva la torre faro. Nuove modifiche alla viabilità

Proseguono nel rispetto della tabella di marcia i lavori lungo il maxi cantiere che porterà al restyling complessivo della Statale 16. Dopo le limitazioni alla circolazione registrate nelle giornate dell’8 e 9 giugno, quando nella rotonda di via Coriano erano stati posti i nuovi guard-rail e la riqualificazione del manto stradale, ora è giunto il momento della posa della nuova torre faro posta al centro della rotatoria. Per consentire la posa della nuova illuminazione, si renderà necessaria la chiusura parziale e temporanea della rotatoria (unicamente nell’anello semicircolare in direzione Ravenna/Ancona) e della via Coriano (nel solo tratto tra la rotatoria con via Rodriguez e la S.S. 16, nella direzione monte-mare). Queste modifiche alla circolazione avranno validità dalle 6 alle ore 12 di sabato 24 giugno.

La viabilità alternativa

Per i veicoli che, percorrendo la Statale 16, provengono da Ancona con direzione Ravenna, la circolazione sarà regolare e non subirà variazioni ad eccezione del restringimento ad una corsia in prossimità della rotatoria. Per i veicoli che, percorrendo l’Adriatica, provengono da Ravenna con direzione Ancona, la circolazione sarà invece deviata sul percorso via Montescudo/via Metauro/via Coriano/via Rodriguez ad eccezione dei veicoli pesanti che saranno indirizzati sulla via Montescudo verso la rotatoria Tirso, via Tirso, via Coriano, rotatoria Rodriguez, via Rodriguez , S.S.16 direzione Ancona.

Per i veicoli provenienti dalla via Coriano, ad eccezione dei veicoli diretti alla sede Ausl del Colosseo, la circolazione sarà deviata, in corrispondenza della rotatoria con via Rodriguez, su quest’ultima direttrice.

Per i veicoli provenienti dalla via Flaminia Conca, giunti alla rotatoria con S.S.16/via Montescudo/via Coriano, i veicoli saranno deviati a destra sulla S.S. 16, in direzione di Ravenna, fino alla rotatoria con le vie Della Fiera/Grotta Rossa, dove potranno effettuare l’inversione del senso di marcia e, giunti nuovamente alla rotatoria S.S.16/via Montescudo/via Coriano, seguiranno lo stesso itinerario su via Montescudo/via Metauro/via Coriano/via Rodriguez ovvero potranno proseguire diritto sulla Via Montescudo.

La Polizia Locale di Rimini, come di consueto, monitorerà l’andamento della circolazione intervenendo qualora si rendessero necessari specifici interventi per la fluidificazione del traffico.