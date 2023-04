Maxi cantiere, sulla Statale 16 prime opere verso la conclusione. Il sottopasso di via Coriano pronto

Avanzano i cantieri sulla Statale 16 inseriti nel piano delle opere in carico ad Autostrade per l’Italia funzionali a migliorare la viabilità su uno degli assi principali di collegamento della città, con l’obiettivo di ricucire le fratture tra la città a mare e a monte dell’Adriatica.

Via Coriano

L’apertura del sottopasso è prevista per la seconda settimana di maggio. A fine luglio completata la rotatoria I lavori sulla Statale Adriatica stanno procedendo con particolare riguardo in corrispondenza del sottopasso ciclopedonale ss16 - Via Coriano dove l'apertura è prevista per la seconda settimana di maggio, a seguito del collaudo statico. Attualmente sono in corso le lavorazioni sui cordoli che saranno sede della barriera bordo ponte di nuova installazione della ss.16. Sono inoltre in corso le lavorazioni sugli impianti e nei prossimi giorni saranno avviate le attività inerenti le finiture del sottopasso con rasatura e verniciatura. E’ stata effettuata nei giorni scorsi la gettata in calcestruzzo al fine di potere installare anche i guard rail.

Avanza contestualmente anche il completamento della rotatoria all’intersezione S.S.16 - Via Montescudo/Coriano e la conclusione dei lavori è prevista per la fine di luglio. Gli ultimi lavori saranno quelli relativi alla installazione della torre faro (durata un giorno), i tappetini di usura sulla rotatoria (lavorazione notturna), la posa dei pali della illuminazione pubblica, la posa del guard rail. Si ricorda che la rotatoria è stata realizzata nello scorso anno ed entrata in funzione risolvendo fin da subito le problematiche di traffico relative ai cicli semafori precedentemente attivi. Per il definitivo completamento si attende l’attivazione del sottopasso ciclopedonale e la conseguente eliminazione del semaforo pedonale.

Via della Fiera

Fra fine aprile e inizio maggio l’apertura di un’ulteriore corsia nel bypass provvisorio. Avanza anche la realizzazione del sottopasso ciclopedonale che manderà in pensione il semaforo attuale a servizio dell’attraversamento pedonale a raso (che genera frequenti rallentamenti al traffico veicolare sulla strada statale). In anticipo rispetto a quanto previsto del cronoprogramma, si prevede tra la fine di aprile e la prima settimana di maggio l’apertura di una ulteriore corsia nel bypass provvisorio in corrispondenza del nuovo sottopasso ciclopedonale, ripristinando dunque due flussi veicolari per senso di marcia (2 direzione Ravenna – 2 direzione Riccione).

Nuova rotatoria

Avanzano i lavori necessari alla realizzazione del nuovo percorso ciclopedonale e quelli necessari al tombamento del canale Ausa. Per quanto riguarda la viabilità, è confermato l’assetto di questi mesi: i collegamenti monte/mare e mare monte devono avvenire attraverso via della Fiera e via Flaminia Conca. Il traffico proveniente da San Marino, per entrare a Rimini dovrà arrivare alla rotatoria di Via Coriano/Montescudo per poi girare in via Flaminia Conca, oppure alla rotatoria Coriano-Montescudo possono dirigersi, sulla S.S.16, in direzione Ravenna ed immettersi in Via Della Repubblica verso mare.

Sulla S.S.16 rimarranno attive 2 corsie in direzione Ravenna, mentre in direzione sud rimane garantito venendo da via della Fiera l'accesso alla S.S. 72 per San Marino/A14. Per la direzione Sud (verso Ancona), sulla S.S.16, dopo la bretella che conduce alla S.S.72 verso San Marino/A14, il traffico viene canalizzato su una corsia all'interno delle rampe della nuova rotatoria

Chi proviene da Sud (Ancona) e vuole immettersi sulla S.S.72 direzione S.Marino/casello autostradale A14 Rimini SUD, dopo la rotatoria Coriano-Montescudo deve proseguire, sulla S.S.16, fino alla rotatoria Fiera, e tornare indietro sulla S.S.16 come indicato dalla segnaletica stradale posizionata.