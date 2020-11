Maxi colpo nell'oreficeria del centro storico, spariti gioielli artigianali per 30mila euro

Maxi colpo nella gioielleria artigianale Rimini Jewels di via Cairolo, nel cuore del centro storico, dove nella notte tra martedì e mercoledì i ladri hanno portato via preziosi per 30mila euro e cercato di scappare anche con la cassaforte. I malviventi sono entrati in azione verso le 3 quando, secondo le prime ricostruzioni, hanno posizionato delle transenne all'inizio della via lungo corso d'Augusto per simulare dei lavori stradali ed impedire il passaggio delle forze dell'ordine. Sono poi passati alla saracinesca dell'artista orafo Roberto Fenzl e, dopo averla forzata, hanno scassinato la porta d'ingresso. Una volta nel negozio hanno fatto sparire tutti i gioielli artistici presenti in vetrina per poi attaccare la cassaforte trascinandola in strada. E' stato a questo punto che, però, qualcosa è andato storto e uno dei malviventi deve essersi ferito col forziere tanto che a terra sono state trovate tracce di sangue. Il trambusto ha svegliato i vicini che hanno dato l'allarme facendo accorrere sia il titolare che le forze dell'ordine ma, all'arrivo delle pattuglie, i ladri erano già spariti facendo perdere le loro tracce.

"Un danno enorme - ha spiegato Roberto Fenzl - che va al di sopra dei 30mila euro dei preziosi rubati. Ad essere spariti, infatti, sono tutti pezzi unici creati da me che, per la loro fattura, sono praticamente impossibili da rivendere sul mercato e che erano stati tutti fotografati per essere messi sul mio sito. Quello che mi amareggia di più è che, proprio per questo, i ladri non possono fare altro che fonderli disperdendo il mio lavoro fatto con tanto amore e passione".