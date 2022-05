Maxi lavoro di prevenzione: i carabinieri passano al setaccio i minorenni in vacanza a Riccione

Prova di forza dei carabinieri della Compagnia di Riccione che durante il fine settimana, per evitare il fenomeno delle baby gang, hanno passato al setaccio le strade della Perla Verde. Secondo quanto emerso erano tantissimi i ragazzini, prevalentemente tra i 16 e 20 anni per lo più provenienti da Modena e Reggio Emilia e molti dei quali in permesso dalle comunità ove risultano domiciliati, che hanno affollato la costa. I militari dell'Arma hanno risposto con presidi fissi tra viale Ceccarini, viale Dante e Piazzale Roma oltre alla stazione ferroviaria e le fermate del TRC letteralmente prese d’assalto dai giovani. In tutto sono stati identificati 100 ragazzini di cui 4, sorpresi con modiche quantità di stupefacenti, segnalati in Prefettura come assuntori. Altri 2 automobilisti, invece, sono stati pizzicati al volante sotto l'effetto dell'alcol e hanno dovuto dare l'addio alla patente. I controlli preventivi continueranno anche nei prossimi fine settimana con l’impiego di ulteriori 20 carabinieri in arrivo sul territorio.