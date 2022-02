Maxi ripascimento del litorale, la Capitaneria lancia avviso per la presenza mezzi navali al lavoro

Sono stati consegnati, da parte della Regione Emilia Romagna, i lavori di “messa in sicurezza dei tratti critici del litorale nelle provincie di Rimini, Forlì-Cesena, e Ravenna con sabbie sottomarine da aree off-shore”, che interesseranno n°7 siti (Lido di Dante, Milano Marittima, Riccione, Punta Marina, Cesenatico, Misano Adriatico, Igea Marina) per una estensione complessiva di litorale pari a circa 11 km. Nei giorni scorsi si è tenuto presso il Comando della Capitaneria di Porto di Rimini una riunione di coordinamento tecnico – operativa voluta dalla Direzione Marittima di Ravenna, al fine di valutare tutti gli aspetti connessi con la navigazione per la parte che riguarda gli interventi in mare, al fine di disciplinare tutte le interferenze con le ordinarie attività marittime. L’obiettivo è quello di emanare ordinanze di polizia marittima e sicurezza della navigazione uniformi da parte di tutti gli uffici marittimi per consentire il corretto e sicuro svolgimentodegli interventi.

All’incontro, oltre personale della Guardia Costiera di Rimini e Ravenna, hanno partecipato anche rappresentanti della Regione Emilia Romagna e della ditta, oltre ai rispettivi direttori dei lavori. Gli interventi che interessano lo specchio acqueo davanti al litorale prevedono la presenza, sino ai primi giorni del mese di maggio, di una unità navale che, mantenendosi al largo, farà defluire sedimenti sabbiosi lungo i tratti di litorale stabiliti mediante una condotta perpendicolare alla costa la cui presenza sarà segnalata per i naviganti che dovranno prestare la massima attenzione. Il Comandante della Capitaneria di Porto di Rimini, Capitano di Fregata Marcello Monaco, sensibilizza per chi esce in mare a prestare la massima attenzione ai provvedimenti vigenti, ai segnalamenti ed alla navigazione in genere nelle aree di operatività dei mezzi speciali e delle attrezzature presenti.