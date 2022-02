Centro storico trasformato in ring, nella maxi rissa tra ragazzini volano calci e bottiglie

Maxi rissa in centro storico a Rimini, nella notte tra sabato e domenica, con piazza Malatesta che si è trasformata in un vero e proprio ring. La scazzottata tra giovanissimi, una trentina secondo quanto emerso, è stata filmata coi cellulari e il video sta facendo il giro del web. I contendenti si sono affrontati con calci e pugni e, secondo alcuni testimoni, sarebbero volate anche diverse bottiglie di vetro. Dalle immagini si vedono i giovanissimi affrontarsi a viso aperto per poi infierire a calci anche nei confronti di un ragazzino finito a terra. Numerose le telefonate arrivate al centralino della Questura per segnalare l'accaduto e, in piazza Malatesta, sono accorse due Volanti della polizia di Stato ma quando gli agenti sono arrivati sul posto lo sciame si era già disperso. Dalle prime indagini, nessun ferito si è presentato al pronto soccorso per farsi medicare presentando i segni inequivocabili delle percosse. Sono comunque in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine per ricostruire l'accaduto.