Maxi rissa della Notte Rosa: tre denunciati, è caccia agli altri partecipanti

Sono tre giovani di origini nomadi, e residenti a Modena, i primi denunciati per la maxi rissa avvenuta all'alba di sabato scorso in piazzale Toscanini a Rimini dove oltre una ventina di ragazzi hanno scatenato il caos quando, oltre a pugni e calci, sono volate anche le bastonate e i new jersey in plastica che delimitano la rotatoria. Il trio è stato deferito per rissa e danneggiamento aggravato ma gli inquirenti della Polizia di Stato sono al lavoro per riuscire ad identificare tutti i partecipanti e, allo stesso tempo, si cerca di ricostruire cosa abbia innescato l'episodio. Quello che è certo è che i giovani erano usciti da una discoteca poco lontano dalla rotatoria quando la scintilla ha dato fuoco alle polveri e, sotto gli occhi dei passanti, è avvenuto di tutto.

Le fasi più cruente della rissa sono state filmate con un telefonino e il video, oltre a quello delle telecamere di videosorveglianza della zona, è stato fondamentale agli inquirenti per identificare i partecipanti. Quando è scattato l'allarme, infatti, appena le Volanti si sono precipitate sul posto si è scatenato il fuggi fuggi generale che sul momento non ha permesso al personale della Questura di poter avere un quadro chiaro della situazione. Il certosino lavoro di ricostruzione è partito dalla fine ossia quando due dei tre nomadi denunciati si sono presentati in pronto soccorso per farsi medicare le ferite. Da lì, risalendo a ritroso, si è potuta avere una prima identificazione con gli accertamenti che proseguono per trovare tutti i partecipanti.