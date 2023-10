Maxi rissa nel piazzale del centro commerciale, all'arrivo dei carabinieri si scatena il fuggi-fuggi generale

Momenti di paura per i frequentatori del centro commerciale "Le Befane" di Rimini che, nel tardo pomeriggio di sabato, si sono trovati nel mezzo di una maxi rissa tra ragazzini. Il parapiglia si è scatenato intorno alle 19.30 quando, per cause ancora in corso di accertamento, oltre una ventina di giovanissimi hanno iniziato a picchiarsi. E' scattato l'allarme che ha fatto accorrere le pattuglie dei carabinieri a sirene spiegate ma quando i lampeggianti sono apparsi nel piazzale i partecipanti allo scontro sono scappati facendo perdere le loro tracce. A rimanere sul posto, e ad essere identificati dai militari dell'Arma, sono stati tre minorenni residenti in Emilia ritenuti le vittime del branco. E' stato chiesto l'intervento di un'ambulanza del 118 ma, alla fine, l'arrivo dei sanitari si è rivelato non necessario in quanto nessuno è rimasto ferito. Sono in corso le indagini per cercare di ricostruire quanto accaduto e identificare tutti i partecipanti alla rissa.