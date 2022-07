Maxi rissa tra ragazzini in spiaggia, uno colpito da un fendente alla gamba

Maxi rissa, n ella notte tra venerdì e sabato, sulla spiaggia di Riccione nella quale sono rimaste ferite 4 persone tra cui una raggiunta da un fendente alla gamba. Il parapiglia si è scatenato verso le 4 tra i Bagni 113 e 115 nei pressi di piazzale Azzarita quando le guardie giurate della Vigilar sono intervenute su segnalazione della centrale operativa che aveva lanciato un allarme per la presenza di un gruppo di giovani che oltre a fare schiamazzi tirava delle bottiglie di vetro. Gli operatori sono accorsi sul posto e, in un primo momento, non hanno trovato riscontri ma poco dopo è corsa loro incontro una ragazza che chiedeva aiuto raccontando di essere stata presa a cinghiate sul volto e che all'altezza del Bagno 118 era in corso una rissa con una ventina di persone. Mentre gli addetti della sicurezza si spostavano verso la zona indicata, un secondo ferito si è fatto loro incontro. Questa volta era un ragazzino che presentava una brutta ferita all'altezza del femore e da cui usciva copiosamente sangue. Sono state le guardie giurate della Vigilar a prestare i primi soccorsi e ad applicare la giovane un laccio emostatico per frenare l’emorragia mentre, nel frattempo, hanno dato l'allarme ai carabinieri e al 118. Sul posto sono accorse le gazzelle dell'Arma, due ambulanze e l'auto medicalizzata coi sanitari che hanno provveduto a medicare 4 persone rimaste ferite compresi il ragazzo sanguinante e la ragazza presa a cinghiate. Nel frattempo i carabinieri hanno identificato i presenti e sono in corso gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto sulla battigia.

