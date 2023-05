Un maxi schermo di 20 metri quadrati in mezzo al mare, tutto esaurito per il cinema visto dalla barca

Il drive in nautico “Un Mare di Cinema” di sabato 13 maggio, ha varato ufficialmente l’apertura della stagione estiva “Energy Bim” di Bellaria Igea Marina. L’evento, giunto alla sua seconda edizione, si è svolto lo scorso sabato sera nelle acque antistanti il porto canale bellariese. Il bel tempo e un mare calmo, hanno accolto un centinaio di passeggeri a bordo di imbarcazioni messe a disposizione dai Circoli Nautico e Diportisti di Bellaria Igea Marina e anche delle barche storiche “Teresina” (patrimonio culturale della città) e due consorelle da Cesenatico, “Barchèt” e “San Nicolò”. Le prenotazioni all’evento sono giunte numerosissime e in poco tempo si è raggiunto il sold out come l’anno precedente, riconfermando l’alto gradimento da parte del pubblico verso l’iniziativa estremamente originale nella sua proposta: un cinema in mezzo al mare.

“Un mare di cinema” si inserisce anche all’interno del periodo del festival del cinema indipendente BFF che annualmente porta a Bellaria Igea Marina professionisti e amatori del cinema. Ottima risposta e partecipazione è pervenuta anche da parte dei cittadini, da ospiti delle città limitrofe e numerosi turisti. Ad essere proiettato sul grande schermo, un led wall di 20 metri quadrati fissato sulla motonave Super Tayfun, è stato lo storico film “Bim, bum, bam”: pellicola del regista Aurelio Chiesa ai suoi esordi, girato in Romagna e con alcune scene propriamente a Bellaria Igea Marina.

L’evento ha avuto un grosso risalto mediatico a livello nazionale quindi un’ottima iniziativa per la promozione turistica di Bellaria Igea Marina. Conclude con soddisfazione il sindaco Filippo Giorgetti: "Il drive nautico è una piccola grande chicca, unica nel suo genere, che Bellaria Igea Marina è stata in grado nuovamente di offrire: frutto un'ottima organizzazione baciata anche dalla clemenza delle condizioni meteo. Un'eccellenza nel nostro panorama culturale e di intrattenimento, possibile grazie alla collaborazione tra Fondazione Verdeblu, Approdi, Circolo nautico e diportisti; una manifestazione estremamente originale e innovativa, che non a caso ha raccolto l'attenzione anche dei media nazionali. Positiva la partecipazione di pubblico, a riprova di un'iniziativa apprezzata che sta prendendo sempre più piede: grazie anche all'indovinato connubio nato tra le acque di Bellaria Igea Marina e “Bim, bum, bam”, pellicola girata a inizio anni Ottanta proprio sul nostro territorio".