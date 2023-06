Il maxi torneo di burraco diventa solidale, donati 1.200 euro per le popolazioni alluvionate

Un Torneo di Burraco solidale boom per un’anteprima con il botto. “La Festa dell’Unità di Canonica si è aperta mercoledì con una serata di grande partecipazione e ci consente di donare 1.200 euro in favore delle popolazioni alluvionate dell’Emilia Romagna”. Lo annuncia la segretaria del Pd Santarcangelo Paola Donini, che evidenzia con orgoglio: “Al Torneo di Burraco di martedì hanno partecipato ben 60 coppie e il ricavato sarà donato completamente in beneficenza alle popolazioni più colpite attraverso il canale aperto e intestato all’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell’Emilia-Romagna. Solidarietà nella solidarietà, è molto bello che i premi per le prime 15 coppie siano stati generosamente offerti da commercianti e pubblici esercizi della città che ringraziamo di cuore. Come ringraziamo tutti i presenti all’anteprima e chi ci ha permesso di ottenere questo bel risultato. Anche la cena di pesce di giovedì è andata sold-out ed è stata una bella occasione per incontrarsi e parlare davanti ad un menù particolarmente curato”.

Da oggi si torna al “menu” classico della festa, con stand gastronomico di tipicità romagnole e orchestre per ballare sotto le stelle tutto il fine settimana”.