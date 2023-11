Maxi truffa dei superbonus, assolto il commercialista riminese Stefano Francioni

A processo con rito abbreviato per la maxi truffa dei superbonus, scoperta dalla Guardia di Finanza di Rimini nell'ambito dell'operazione Free Credit del gennaio 2022, il commercialista riminese Stefano Francioni è stato assolto. Il professionista, difeso dagli avvocati Mattia Lancini e Andrea Guidi, doveva rispondere di associazione a delinquere, indebito impiego di denaro proveniente da illeciti e illecita compensazione di crediti. Per il primo capo d'imputazione è il giudice lo ha ritenuto innocente per non aver commesso il fatto mentre, per gli altri due, perchè il fatto non costituisce reato. Francioni, secondo la ricostruzione fatta dalla Procura, era uno degli uomini di fiducia di altre tre indagati ritenuti i principali promotori di un sodalizio criminale che era arrivato coinvolgere più di 80 persone in varie regioni italiane attraverso una complessa truffa ai danni dello Stato che sfruttava alcune falle nel meccanismo di erogazione di crediti di locazione, bonus facciate e sismabonus a favore delle aziende colpite dall’emergenza Covid. Al commercialista sono stati inoltre restituiti i beni confiscati per 1,5 milioni di euro e, allo stesso tempo, è stata revocata l’interdizione dall’attività di commercialista e reintegrato nell'ordine professionale. "Ho sempre creduto nella giustizia - ha commentato Francioni dopo l'assoluzione - e sapevo che approfondendo la vicenda giudiziaria sarebbe emersa la prova della mia estraneità ai fatti".