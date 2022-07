Arriva un maxi villaggio sportivo di mille metri quadrati, tra gli ospiti anche Andrea Lucchetta

Continua il Road Show di Sport e Salute Spa per portare lo sport nelle piazze di numerose città italiane promuovendo l’amore per stili di vita corretti e più attivi. Martedì 26 luglio sarà la volta della città di Rimini. Per l’occasione in piazzale Fellini verrà allestito il Villaggio dello Sport, un vero e proprio villaggio sportivo di oltre 1.000 metri quadrati. Un progetto nato con l’obiettivo di avvicinare i cittadini all’attività motoria in modo divertente, all’aria aperta e coinvolgendo le leggende dello sport italiano. Presso il Villaggio, accessibile a tutti gratuitamente, verranno organizzati eventi e attività di intrattenimento, ci sarà la possibilità di provare diverse discipline sportive e di incontrare i campioni italiani.

Parteciperà a questa giornata di sport e divertimento anche Andrea Lucchetta, pallavolista italiano e oggi telecronista sportivo. Ha fatto parte di quegli atleti che tra gli anni ’80 e ’90 venivano definiti “generazione di fenomeni”, per le grandi prestazioni sportive e i titoli conseguiti. Con la Nazionale Italiana ha vinto il campionato europeo nel 1989, il campionato del mondo nel 1990 e 3 World League consecutive, dal 1990 al 1992.

Sono molte le persone che hanno già visitato il Villaggio di Sport e Salute, che sta girando tra le varie regioni italiane, dando la possibilità ai visitatori di avvicinarsi a nuove discipline sportive, imparando a pensare allo sport come ad un mezzo per socializzare e divertirsi, restare in forma e in salute e vivere meglio.

Questa iniziativa di Sport e Salute, infatti, mira ad avvicinare le persone di tutte le fasce d’età ad uno stile di vita più attivo e salutare, basato su una sana alimentazione e la pratica dell’attività fisica, ma anche a valorizzare il territorio e i suoi attori che operano nell’ambito dello sport. Le attività proposte nei Villaggi dello Sport itineranti, infatti, sono organizzate in sinergia con le associazioni sportive dilettantistiche locali, gli Organismi Sportivi del territorio e con Renault, Telepass e Decathlon, partner del progetto. Perché lo sport è prima di tutto inclusione, cooperazione, socializzazione e, ovviamente, divertimento.

Il Villaggio è aperto a tutti gratuitamente dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 20.00, con eventi, giochi e la possibilità di provare numerose discipline sportive. Non è necessaria la prenotazione.