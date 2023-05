Medicazioni, piccole ustioni e punture: tocca agli infermieri. Al Pronto soccorso attivo il nuovo ambulatorio

A Rimini il Pronto soccorso infermieristico è realtà. Dalla giornata di martedì (2 maggio) è partita la fase sperimentale. Di un modello innovativo che presto potrebbe essere esportato anche negli altri ospedali romagnoli. Per il territorio si tratta di una rivoluzione: dopo una prima valutazione al triage, i pazienti con codici non gravi vengono inviati all’ambulatorio infermieristico e non più al medico. E durante le scorse ore ci sono già stati i primi pazienti che hanno adoperato il servizio. Con questa iniziativa si punta così a migliorare l'organizzazione, a dare un supporto ai medici oberati dal lavoro e a diminuire i tempi d’attesa.

La giornata d’esordio è filata via liscia. Con tempi di trattamento inferiori rispetto alla fila tradizionale. Ma quali saranno i pazienti che verranno seguiti dall’ambulatorio infermieristico? Casi come medicazioni, valutazioni dermatologiche, piccole ustioni, punture di insetto. Si tratta di pazienti che sin dalla presa in carico verranno poi dimessi.

“Si tratta di una fase sperimentale e siamo molto contenti che sia stata proprio Rimini a inaugurare un progetto su cui abbiamo creduto e che abbiamo sostenuto sin dal primo istante – spiega il presidente dell’Ordine professioni infermieristiche Nicola Colamaria -. Aspettiamo qualche tempo per vedere quanto l’ambulatorio andrà a impattare sui numeri del Pronto soccorso. Ma è la strada giusta per far fronte anche alle criticità emerse nella gestione dei Pronto soccorsi e che va anche a dar merito alla nostra categoria infermieristica. Secondo le nostre previsioni iniziali in questo ambulatorio confluirà circa il 10% di chi si rivolge al Pronto soccorso. Ma in futuro l’obiettivo, quando la macchina sarà rodata, è quello di trasferire questo genere di attività nelle Case della Salute, che acquisiscono così una nuova funzione andando a fornire un valido supporto a chi opera in Pronto soccorso”.

In questa fase sperimentale l’ambulatorio infermieristico sarà in funzione al Pronto soccorso dell’ospedale Infermi dalle 13 fino all’una di notte. Con la presenza di un infermiere, sempre comunque coadiuvato in caso di necessità da un medico di riferimento a cui rivolgersi. L’orario è dettato anche da quelle che erano le maggiori criticità all’interno del Ps.

“L’altra grande novità è che il verbale di trattamento viene firmato dall’infermiere – spiega il presidente Nicola Colamaria -, ma in caso di qualsiasi necessità, a partire dal bisogno di giorni di prognosi del paziente, la situazione viene presa in carico dal medico di supporto”.