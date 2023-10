Medici in festa, i decani accolgono le nuove leve: entrano nell'Ordine 55 nuovi professionisti

Il dottor Filippo Anelli, presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, domenica (8 ottobre) sarà presente alla 14esima Giornata del Medico e dell’Odontoiatra che si terrà presso il Centro Congressi del Grand Hotel di Rimini. Di fronte a 55 medici e odontoiatri neolaureati che faranno il solenne giuramento professionale e ai decani della medicina, che riceveranno un riconoscimento per i 50, 60 e 65 anni di laurea, il dottor Filippo Anelli terrà una “lectio magistralis” sul tema della “Sostenibilità del Servizio Sanitario pubblico”.

Alla cerimonia saranno presenti e porteranno il loro saluto il vescovo di Rimini, Nicolò Anselmi, il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad e il prefetto di Rimini Rosa Maria Padovano rappresentato dal viceprefetto vicario Patrizia Claudia De Angelis. Aprirà la mattinata il medico Maurizio Grossi, presidente dell’Ordine dei Medici e Odontoiatri di Rimini.

L’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Rimini, annualmente organizza la Giornata del Medico e dell’Odontoiatra per ufficializzare l’ingresso nella professione medica e odontoiatrica dei neolaureati con la pubblica lettura del Giuramento Professionale e per premiare i decani della medicina.

Quest’anno oltre a 14 medaglie d’oro per i 50 anni (dottor Guido Accardi, dottor Andrea Andreini, Adriana Babboni, Ennio Cavalli, Diana Cesari, Filippo Filippini, Gian Angelo Marra, Massimo Montesi, Renato Moschen, Orazio Antonio Nocco, Roberto Pedrazzi, Augusto Penserini, Sergio Petrella, Domenico Veronese) saranno consegnate 4 medaglie per i 60 anni di professione (dottor Carlo Caribotti, dottor Pietro Della Pasqua, dottor Giulio Cesare Giuliani, dottor Ferdinando Santucci) e sarà infine consegnata la medaglia d’argento per i 65 anni di professione al dottor Giuseppe Bonfiglio, dottor Pietro Ludovico Cappelletti, Dottor Virgilio Paganelli e dottoressa Roli Renata. La cerimonia è pubblica.