Medici no-vax lasciano pazienti senza cure, finita l'emergenza a Montescudo-Monte Colombo

Dal 22 Novembre 2021, con l’entrata in servizio del dott. Giampiero Aversa, si può considerare superata l’emergenza sanitaria nel Comune di Montescudo-Monte Colombo, iniziata nel mese scorso con la sospensione di due medici di famiglia da parte dell’AUSL della Romagna. Il dott. Aversa sarà in ambulatorio a Monte Colombo il mercoledì dalle 10 alle 12, a San Savino il giovedì dalle 15 alle 17, a Croce il venerdì dalle 10 alle 12. Il servizio ambulatoriale del dott. Aversa sarà disponibile per i cittadini anche presso la Casa della Salute di Coriano il lunedì dalle 15 alle 18, il martedì dalle 9 alle 13, il giovedì dalle 9 alle 12. La scelta del dott. Giampiero Aversa può essere fatta al CUP o dal Fascicolo Sanitario dal mattino di lunedì 22 Novembre 2021.



E’ confermato il servizio medico negli altri ambulatori: dott. Fabio Arangio , a Montescudo il lunedì dalle 17,30 alle 19,30, il martedì dalle 10,30 alle 12, il giovedì dalle 9 alle12 il venerdì dalle 16 alle 19,15. A Santa Maria del Piano il martedì dalle 8,45 alle 10,15. A Trarivi il lunedì dalle 16 alle 17,15 e il mercoledì dalle 17 alle 19,30. La dott.ssa Viola Giovagnoli, a Taverna il lunedì dalle 8,30 alle 11,30, il martedì e il mercoledì dalle 15 alle 18, il giovedì e il venerdì dalle 8,30 alle 11,30.



Con la riapertura dell’ ambulatorio di Trarivi, chiuso da alcuni anni, viene ripristinato da parte della Amministrazione Comunale un servizio essenziale per i cittadini di Trarivi, Valliano e Vallecchio. Il nuovo ambulatorio consentirà anche di ridurre le file di attesa a Montescudo dove l’inadeguatezza del locale costringe molto spesso i cittadini ad aspettare il proprio turno sul marciapiede all’esterno della sala di attesa. L’Amministrazione Comunale di Montescudo-Monte Colombo sente il dovere di ringraziare l’AUSL della Romagna ed i medici di famiglia per la collaborazione e per l’impegno profusi per risolvere una situazione particolarmente complicata.