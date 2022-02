Una giornata dedicata ai 4 medici sconfitti dal Covid. L'Ordine: "Il Paese riconosca il sacrificio"

Rimini non dimentica. In occasione della seconda “Giornata Nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato” l’ordine dei Medici chirurgi e odontoiatri della Provincia di Rimini dedicherà un momento speciale in ricordo dei colleghi Maurizio Bertaccini, Efidio Calchi, Luigi Macori e Pierluigi Cecchi, tutti stroncati dal Coronavirus mentre cercavano di curare i loro pazienti.

Sono stati quattro i medici riminesi sconfitti dal Covid e ora l’ordine gli renderà onore e memoria: “L’Ordine dei Medici ritiene sia giusto che il Paese riconosca il sacrificio di questi professionisti medici, che hanno perso la vita soprattutto nelle prime fasi della pandemia, quando hanno combattuto a mani nude contro il virus, in un contesto in cui mancavano le mascherine, i guanti e i più elementari dispositivi di protezione. Hanno perso la vita e lo hanno fatto per i loro pazienti e per il loro Paese”, scrive in una nota l’ordine.

Il presidente Maurizio Grossi e il consiglio direttivo annunciano poi che scriveranno una lettera indirizzata al Parlamento: “Il consiglio direttivo sarà chiamato a sottoscrivere una lettera indirizzata al Parlamento italiano con l’invito a riflettere su quanto accaduto in relazione alla mancata approvazione di uno stanziamento finanziario per poter dare un ristoro economico alle famiglie di quei colleghi, medici di famiglia, liberi professionisti, specialisti ambulatoriali, odontoiatri a cui sono stati negati gli indennizzi dell’Inail”.

Domenica (20 febbraio) durante la Giornata Nazionale, istituita quale solennità civile con la legge 155/20, l’Ordine vedrà la convocazione straordinaria del consiglio direttivo presso la sede di palazzo Leon Battista Alberti, in via Flaminia.