Dal Meeting alla MotoGp, gli eventi trainano la fine dell'estate. "Occupazione hotel sopra al 90%"

L’onda di Ferragosto prosegue anche la settimana successiva e introduce una seconda parte di agosto e un avvio del mese di settembre trainato dai grandi eventi. Meeting di Rimini, Rim Rimini in Musica, il fitto calendario di appuntamenti business al Palacongressi (fra gli altri quelli di Alcolisti anonimi, Sintonie Audio Video Expo, Wake Up Call di Alfio Bardolla, Expoaid 2023 - Io, persona al centro, Bruce Lipton & Gregg Braden, Congresso nazionale della Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica), l’avvio della Sagra Musicale Malatestiana, la Riders’ Land che accompagna il Gran Premio Moto Gp, il Gran premio Nuvolari, Giardini d’autore e Transitalia Marathon, sono solo alcuni degli appuntamenti delle prossime settimane.

Secondo le rilevazioni sul campo a opera di Visit Rimini: “Passato il Ferragosto le prenotazioni – commenta la direttrice Rimini Valeria Guarisco - stanno ancora arrivando e l’occupazione permane al di sopra del 90%. Sarà la settimana del Meeting dell’Amicizia, che sostiene le presenze a Rimini fino al 27 agosto, insieme con il posticipo delle vacanze da parte di molti. Settembre promette bene. Buone le presenze di ospiti tedeschi e olandesi. Gli eventi in programma, che vanno dal Moto GP a quelli del Palacongressi, integrano le presenze dei turisti. Se il tempo regge, sarà un buon settembre: Rimini, con i servizi aperti, potrà essere meta turistica per tutti coloro che non si sono potuti concedere una vacanza nella prima metà della stagione”.