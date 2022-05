Meeting di Rimini in lutto, addio allo storico responsabile dell'accoglienza e della ristorazione

Meeting di Rimini in lutto per l'improvvisa scomparsa all’età di 82 anni di Renzo Rastelli, una vera colonna del Meeting, per il suo apporto pluridecennale come volontario nella ristorazione; era il padre di Nicoletta Rastelli, responsabile delle pubbliche relazioni del Meeting. Così lo ricorda il presidente Bernhard Scholz: "Renzo rimane nel cuore di tanti amici del Meeting. Con la sua amicizia sempre aperta e cordiale e con la sua intraprendenza ha costruito in tanti anni la ristorazione del Meeting dando quell’anima di vera accoglienza che innumerevoli visitatori hanno sempre apprezzato. Ci stringiamo intorno alla sua famiglia in questo momento di lutto nella certezza che Renzo è stato accolto dai tanti amici che l’hanno preceduto sulla strada verso la casa del Padre".