Membro del personale positivo al Covid, chiude l'Urp del Comune

Partite le operazioni di pulizia e sanificazione degli uffici, come previsto dalle procedure, in attesa di avere ulteriori indicazioni dalle autorità sanitarie

Visto che c'è un caso di positività all'ufficio relazioni con il pubblico del Comune di Rimini di piazza Cavour, da mercoledì pomeriggio lo sportello sarà chiuso temporaneamente. Lo fa sapere l'amministrazione, spiegando che già in queste ore partono le operazioni di pulizia e sanificazione degli uffici, come previsto dalle procedure, in attesa di avere ulteriori indicazioni dalle autorità sanitarie sulla riapertura degli sportelli.