La ginnastica unita nel ricordo di Elisa, un memorial per la giovane ragazza stroncata dalla leucemia

"I Campionati stanno finendo ma la gara più importante per tutti noi deve ancora arrivare". Inizia così la comunicazione sulla pagina Facebook della Polisportiva Celle di Rimini. La società di ginnastica, con orgoglio, annuncia la realizzazione di un'idea che ha toccato il cuore di tutto il mondo della ginnastica. E' prossima a svolgersi la Rimini Summer Cup - memorial Elisa Antonacci. Un evento in ricordo della giovane promessa della ginnastica, di soli 16 anni, scomparsa lo scorso mese di marzo a causa di una leucemia fulminante.

Il ricordo di Elisa resta vivo. Nella sue compagne, amiche, insegnanti. E così nelle giornate del 18 e 19 giugno si svolgerà la prima edizione dell'evento nella palestra della Polisportiva Celle. "Come primo anno la gara a squadre si svolgerà su invito sperando nei prossimi anni di poter allargare la partecipazione a tutti coloro che vorranno ricordare insieme a noi la nostra Elisa che ha vissuto la ginnastica con una passione unica - è il messaggio della polisportiva -. Dobbiamo ringraziare per il grande sostegno all'iniziativa la Federazione Ginnastica d'Italia, il Comitato regionale Emilia Romagna e il Comune di Rimini, che non hanno esitato a darci il loro contributo e quindi la spinta a realizzare l'evento. Non dimentichiamo infine la collaborazione dei nostri partner che ci aiuteranno a rendere la gara piacevole e ricca di sorprese".