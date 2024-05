Dal memorial Simoncelli ai 70 anni del Coriano Calcio, in città due mesi di eventi sportivi

La stagione degli eventi sportivi di Coriano, dopo il successo delle manifestazioni primaverili, prosegue con due mesi caldissimi per numero di eventi e migliaia di presenze attese tra i mesi di maggio e giugno. Basket, calcio, ciclismo, podismo sono alcune delle varie discipline in campo. Se lo sport farà la parte del leone, fari puntati anche su due importanti eventi dedicati al volontariato e alle persone diversamente abili.

Sabato e domenica 18 e 19 maggio arriva il “Trofeo Delfino”, torneo internazionale di calcio di calcio, che si svolgerà negli stadi di Coriano e di Ospedaletto con 104 squadre provenienti da Italia, Germania, Francia, Svizzera, Slovacchia, Serbia, Repubblica Ceca e Montenegro. Sono attesi 1500 atleti per 4 mila presenze complessive tra personale, accompagnatori e staff.

Sabato 25 maggio è la volta dell’evento non stop, in collaborazione con le società sportive del territorio, di “Coriano in Sport”. Una giornata dedicata allo sport amatoriale tra volley, calcio, podismo e basket. Sono coinvolti anche gli studenti delle scuole elementari e medie dell’Istituto Comprensivo Coriano con i Giochi della Gioventù.

Tripletta di eventi domenica 26 maggio con il calcio del “Memorial Cece” al mattino e il 70° anniversario del Coriano Calcio al pomeriggio e, per la prima volta, con il torneo 1° Citta di Coriano Memorial “Marco Simoncelli” della ASD Lions Academy, con la partecipazione della Fondazione Simoncelli.

Scendendo nel dettaglio per il Memorial Cece sono attesi un centinaio di atleti per 400 presenze, allo stadio “Grandi” per lo svolgimento delle celebrazioni del 70° anniversario del Coriano Calcio verranno ripercorsi i momenti salienti di passione e impegno dei protagonisti che hanno contribuito alla nascita e alla crescita della società fondata da un gruppo di ragazzi corianesi nel 1953 tra i quali Gigino Fabbri e Giuseppe Bianchi. Tappe di una storia che sarà scandita dalla esposizione di 200 fotografie a colori e in bianco e nero. Seguirà un dibattito con aneddoti ed esperienze che hanno fatto la storia della società, le premiazioni ad allenatori, dirigenti e giocatori per concludere con mini tornei tra i giocatori di varie generazioni.

Sempre domenica 26 maggio giorno esordisce per la prima volta il 1° torneo nazionale di basket giovanile Citta di Coriano Memorial “Marco Simoncelli”, con 8 squadre per categoria divise in due gironi. Le finali della manifestazione, spalmata tra più comuni, si disputeranno a Coriano.

Il 31 maggio, 1 e 2 giugno sarà la volta allo stadio “Grandi” della “Coppa Terre di Romagna”,torneo nazionale di calcio giovanile, in particolare a Coriano si svolgeranno tutte le premiazioni e il gioco per le categorie di esordienti e pulcini.

L’8 giugno il Palasic ospiterà la Festa del Volontariato con la partecipazione delle associazioni locali tra le quali la Pro Loco e l’Avis. Nel pomeriggio torna dopo due anni “CamminAbile”, la camminata non competitiva giunta alla 7° edizione aperta a tutti e in particolare ai disabili e a persone con difficoltà psichiche o sociali. L’obiettivo della iniziativa promossa dalla cooperativa “Montetauro” in collaborazione con l’associazione “La piccola famiglia” è di passeggiare nelle colline del corianese stimolando l’incontro tra persone diverse tra loro. L’ 8-9 giugno è attesa un’ondata di giovanissimi con il “Trofeo d’Italia Eurosportring” e il 14-15-16 giugno con la “Coppa non solo calcio”.

“Fin dall’insediamento del mio assessorato ho scommesso sulla promozione e sul sostegno agli eventi sportivi, grandi o piccoli che siano, perché ognuno origina e moltiplica ricadute positive sul territorio. Gran parte di queste manifestazioni inoltre privilegia l’attività giovanile, un fattore che ci sta particolarmente a cuore - afferma l’assessora allo Sport, Anna Pecci. Quando pubblico e privato dialogano in maniera collaborativa gli eventi traggono maggiore forza, non mi stancherò mai di sottolinearlo. L’attenzione per lo sport in termini di indotto economico e di connotazione di brand è peraltro una delle anime che contraddistingue Coriano, città dei motori, con iniziative collaterali rivolte alle scolaresche organizzate recentemente nell’ambito della sicurezza”.