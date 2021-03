Mendicante molesto in ospedale, la polizia lo sanziona per la violazione delle norme anti-covid

Nella giornata di martedì al centralino della Questura di Rimini erano arrivate diverse segnalazioni che lamentavano la presenza di un uomo molesto che si aggirava nei pressi dell'ospedale. Arrivata sul posto una pattuglia della Volante, gli agenti hanno sorpreso un 50enne piemontese già noto alle forze dell'ordine che, con insistenza, infastidiva i passanti chiedendo con insistenza l'elemosina oltretutto non indossando i dispositivi di protezione. Al termine degli accertamenti di rito il mendicante è stato sanzionato con un verbale da 400 euro per la violazione delle norme anti covid e, allo stesso tempo, gli è stato notificato un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno per tre anni dal Comune di Rimini.