Mensa scolastica primarie, il Comune amplia la fascia dei beneficiari: l’Isee passa da 15 a 18 mila euro

Contributi per la mensa scolastica alle primarie, innalzato il limite Isee da 15 a 18 mila euro per poter fare domanda di accesso all’agevolazione. Si tratta di un’altra misura che l’amministrazione comunale di Cattolica ha voluto mettere in campo a sostegno delle famiglie con minori. Il bando per la formazione della graduatoria è stato pubblicato lunedì, 9 ottobre, sul sito del Comune. La domanda può essere presentata unicamente online e il bando resterà aperto fino a metà novembre. Legittimati a partecipare al bando, le famiglie residenti nel territorio del Comune in cui sono presenti bambini iscritti e frequentanti le scuole primarie dell'Istituto Comprensivo di Cattolica che usufruiscono della mensa.

“Anche per l'anno scolastico 2023/2024 – spiega l’assessore ai Servizi sociali Nicola Romeo - l'amministrazione comunale vuole essere a fianco delle famiglie con minori che frequentano le nostre scuole elementari destinando loro specifiche risorse per l'utilizzo della mensa scolastica. Consapevoli dell'importanza educativa che il tempo pieno e l'utilizzo della mensa scolastica rivestono nella crescita dei ragazzi, così come delle diverse necessità lavorative dei genitori a sostegno del loro reddito familiare, abbiamo deciso di allargare la fascia delle famiglie beneficiarie innalzando il limite di accesso dai 15.000 ai 18.000 euro. Questo intervento si aggiunge ad altre iniziative che questa amministrazione mette in campo a sostegno della genitorialità e dei diversi momenti educativi rivolti ai nostri ragazzi”.

La domanda dovrà essere presentata da un componente maggiorenne del nucleo famigliare munito di Spid, che sarà considerato a tutti gli effetti amministrativi e gestionali il referente del nucleo. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate a decorrere dal 9 ottobre 2023 fino alle ore 12 del 24 novembre 2023, esclusivamente in via telematica.