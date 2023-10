Mensa universitaria sempre più sostenibile con il progetto "Green Table"

“Cambiamo il mondo un pasto alla volta”, è questa la frase simbolo del progetto Green Table, che Diapason società cooperativa sociale ha realizzato, grazie al sostegno di Er.Go (Ente regionale per il diritto allo studio universitario), e destinato agli studenti universitari della sede riminese. L’obiettivo principale è quello di rendere la ristorazione universitaria e l’offerta di cibo più sana e sostenibile cominciando proprio da azioni legate all’educazione alimentare e alla promozione dei corretti stili di vita alimentari. Per questo motivo presso la Tavola Pitagorica ogni giorno è possibile scegliere tra piatti ‘tradizionali’ e pietanze Green Table ovvero sostenibili composte da: prodotti biologici, locali, vegetariani o vegani. Un menù giornaliero quindi, accanto al convenzionale, che privilegia l’utilizzo di proteine vegetali (legumi, glutine di frumento, funghi,) e la verdura di stagione. I ragazzi hanno modo quindi di scegliere consapevolmente un piatto buono, sano e soprattutto a ridotto impatto ambientale.

Il progetto ha anche previsto un sistema di monitoraggio direttamente legato al sito www.diapason.rimini.it all’interno del quale oltre visionare giornalmente il menù della Tavola Pitagorica, è possibile compilare un questionario i cui risultati saranno un buon punto di partenza per capire le abitudini alimentari dei giovani universitari. Al termine del sondaggio online verrà rilasciato un buono per una consumazione gratuita di frutta proprio per sensibilizzare maggiormente il suo consumo nel quotidiano.



“Questo progetto al quale teniamo molto – dichiara il Presidente di Diapason Matteo Matteoni – si inserisce in una serie di azioni che la nostra cooperativa sostiene e che hanno come finalità quella della produzione di pasti a ridotto impatto ambientale e sostenibili. A differenza dei grandi player internazionali della ristorazione collettiva, noi prediligiamo un rapporto diretto con la nostra utenza cercando di capirne le esigenze, i gusti, ma soprattutto promuovendo l’ alimentazione delle tre esse: Sana, Sicura, Sostenibile.”



“Nel 2023 – continua Matteoni – abbiamo ottenuto la certificazione ai sensi dell'Articolo 35, Paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, un tassello in più verso la sostenibilità dei nostri processi di produzione”.



Partner di Green Table è Er.go che ha messo a disposizione risorse in particolare per la realizzazione della sezione del sito con relativo Qr-code dedicato alla formazione e informazione alimentare, oltre alla predisposizione dei menù dedicati. “Er. Go richiede ai gestori dei servizi ristorativi universitari standard elevati – dichiara la Direttrice Patrizia Mondin – per quanto riguarda la qualità e la capacità di innovare la proposta ristorativa con la massima attenzione alla sostenibilità, ovviamente senza dimenticare l’importanza di prezzi contenuti. Green Table rappresenta un’ interessante sperimentazione, esito di una coprogettazione Cooperativa Diapason-ER.GO, che si accompagna a quanto si sta realizzando in altre sedi universitarie, anche grazie ad una grande collaborazione con gli Atenei di riferimento.