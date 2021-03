Mentre lavora gli precipita un sacco di cemento addosso: operaio in ospedale

Grave infortunio sul lavoro nella mattinata di sabato, intorno alle 10, in via Alberto Simonini. Un operaio, un 28enne di origini albanesi, stava lavorando in un cantiere edile quando, per cause ancora in corso d'accertamento, un sacco di cemento gli è precipitato addosso da un'altezza di due metri, tramortendolo.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza, auto medica ed elicottero, atterrato nel parcheggio del Pala Congressi, con il quale il ferito è stato trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. L'uomo, dalle prime informazioni, fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Per i rilievi di legge sono intervenuti i Carabinieri di Rimini.