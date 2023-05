Menù senza glutine a scuola, palazzo Mancini aderisce alla "Settimana Nazionale della Celiachia"

Risotto allo zafferano con Parmigiano, straccetti di pollo gratinati al forno con farina di polenta ed erbe aromatiche, verdure cotte e gallette di riso. Questo il "menù senza glutine" che lunedì, 15 maggio, viene proposto in tutte le scuole di Cattolica per aderire al progetto "A tavola tutti insieme" promosso dall'AiC (Associazione italiana celiachia). Questa che oggi si è aperta, infatti, è riconosciuta quale "Settimana Nazionale della Celiachia".

La celiachia è una malattia che colpisce in media una persona ogni 100. Chi soffre di questa patologia non può mangiare il glutine, sostanza che si trova in alcuni cereali come il grano e l’orzo. "Con tale iniziativa - sottolinea l'assessore alla Pubblica istruzione, Federico Vaccarini - si vuole diffondere la conoscenza di questa intolleranza e della dieta senza glutine, sfatando anche i falsi miti che spesso l'accompagnano. Senza dimenticare, come recita lo slogan dell'AiC, che una società più inclusiva, anche a tavola, è una società migliore per tutti. Un ringraziamento per questa opportunità va a Gemos, che si occupa delle mense scolastiche, e alla dietista Liliana Sanchez". Oltre al menù dedicato, vi saranno anche delle schede di approfondimento e gioco destinati ad un momento di confronto sul tema nelle varie classi.

Ed inoltre, il prossimo 3 giugno, dalle ore 17.30, la Piazzetta del Tramonto ospiterà l'incontro "Celiachia: ne sai qualcosa?". Sarà presente la giovane attivista gluten-free Valentina Leporati, autrice di libri sull'argomento e speaker TEDx. Verrà presentato anche il progetto "Un Celiaco per amico" a cura delle ideatrici Francesca Roberti e Susanna Piastra. Alle 19:00 previsto un momento conclusivo con l'offerta di un aperitivo gluten-free.