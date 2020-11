Mercati settimanali a Santarcangelo: il nuovo piano organizzativo

I mercati settimanali del lunedì e del venerdì di Santarcangelo si svolgeranno regolarmente sulla base di un piano concordato con le associazioni di categoria e il Cocap (Consorzio operatori commercio su aree pubbliche) per rispettare le disposizioni contenute nell’ordinanza della Regione Emilia-Romagna. È quanto definito nell’incontro che si è tenuto venerdì in Municipio, nel corso del quale sono state concordate le modalità organizzative e operative per assicurare la prosecuzione dell’attività mercatale in sicurezza e nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Il mercato del lunedì in piazza Ganganelli si svolgerà sostanzialmente nella forma attuale: l’area sarà perimetrata con transenne e bandelle, mentre gli accessi e le uscite saranno presidiati da personale dedicato e organizzati in modo da far defluire le persone più facilmente. Per il mercato di più grandi dimensioni del venerdì è invece prevista una suddivisione in sotto-aree, con diversi varchi per l’ingresso e l’uscita. Anche in questo caso le aree del mercato saranno perimetrate e transennate con ingressi organizzati in maniera da consentire l’accesso sia ai banchi del mercato che alle attività commerciali e ai servizi. Quattro i varchi previsti per l’entrata: via don Minzoni, via Saffi, via Andrea Costa-via Montevecchi e via Garibaldi-Arco Ganganelli.

Il piano per l’organizzazione dei mercati prevede che l’accesso alla scuola elementare Pascucci da piazza Ganganelli sia comunque sempre assicurato. Intanto, nella mattinata di oggi (sabato 14 novembre), si è svolto regolarmente il mercato dei produttori agricoli in piazza Ganganelli, organizzato con un accesso e un’uscita controllati dai volontari della Croce Rossa Italiana.