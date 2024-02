Si prepara a tornare il Mercatino sul lungomare, al via le domande per poter partecipare

Una passeggiata tra sculture, quadri, pietre lavorate, ceramiche e tanto altro. Tornerà anche questa estate il Mercatino delle opere del proprio ingegno che, come da tradizione, colorerà il tratto di Lungomare Rasi Spinelli, tra i bagni 49 e 51. Si terrà tutti i giorni, a partire dal 1 giugno al 15 settembre 2024, dalle 19 alle 23.30. I termini per la presentazione delle richieste di partecipazione si aprono il 18 marzo e si chiuderanno il 19 aprile 2024. Previsti 14 posteggi, 3 in più della stagione 2023, che saranno occupati secondo un calendario di turnazione.

“Lo scorso anno il tema del mercatino del proprio ingegno sul nuovo Lungomare era stato oggetto di un confronto molto serrato tra l’Amministrazione e chi da anni ci lavorava - commenta il Vice Sindaco e Assessore alle attività economiche Alessandro Belluzzi -. Come avevamo detto più volte la volontà dell’Amministrazione non era assolutamente quella di andare contro il settore ma bensì quello di mettere delle regole che permettessero a tutti di poter partecipare, da qui il principio della turnazione, di mettersi in regola con il pagamento del suolo pubblico rispetto ad eventuali morosità legate al passato, un principio di equità nei confronti di chi lo aveva sempre fatto, così come capire gli spazi dove poter posizionare i banchi sulla base della nuova conformazione del marciapiede e della strada. Passata la scorsa stagione e sulla base degli elementi raccolti, ci siamo messi subito al lavoro per l'estate 2024. Ritengo che questo percorso abbia dato i suoi frutti visto che ad oggi, dopo un solo incontro tra l'Amministrazione e gli operatori che avevano partecipato all’edizione 2023 del mercatino, è stato trovato un accordo che soddisfa entrambi le parti”. Le novità della prossima stagione rispetto alla scorsa “sono sostanzialmente due – continua Belluzzi -: la prima è che i banchi passano da 11 a 14, come richiesto l’anno scorso dagli operatori. Resta in vigore il principio di rotazione. Verrà inoltre posizionato su ogni banco una tovaglia uguale per tutti che permetterà una visione uniforme ma farà anche da unità di riferimento in modo tale che tutti i banchi abbiano la stessa misura”. E ancora: “Da questa estate sarà in vigore il regolamento che abbiamo approvato quest’inverno in consiglio comunale – aggiunge Belluzzi - uno strumento in più a disposizione della Polizia locale per far garantire il rispetto delle regole in città, ma che rappresenta anche una maggiore tutela per chi parteciperà al mercatino”.

I criteri di assegnazione dei posteggi

Ed ecco i criteri di assegnazione: 1) maggior numero di presenze maturate nei mercatini delle precedenti stagioni (a partire dal 2009), 2) in caso di parità di presenze, sarà considerata prioritaria l’istanza arrivata per prima, 3) in caso di parità di data di presentazione dell’istanza, sarà effettuato il sorteggio. Tra gli altri requisiti, anche il pagamento del canone unico per la relativa occupazione del suolo pubblico. Si precisa inoltre che potrà presentare istanza o partecipare al mercatino solo un membro dello stesso nucleo famigliare. Le domande pervenute successivamente al 19 aprile saranno valutate in caso di posteggi disponibili, in base alla data di arrivo dell’istanza e in caso di parità di data di presentazione dell’istanza, sarà effettuato il sorteggio. E a proposito della modalità di effettuazione della rotazione degli operatori, la turnazione potrà essere autogestita dagli operatori stessi. Nel caso si verifichino problematiche, anche in corso di mercatino, l’Amministrazione provvederà a stabilire la rotazione degli operatori sui posteggi in base alla graduatoria e, dove necessario, in base alle tipologie di opere del proprio ingegno dichiarate, per evitare il più possibile duplicazioni di prodotti nella stessa giornata. Eventuali scambi di giornate potranno essere gestite autonomamente di comune accordo tra gli operatori. Anche in questo caso, ove emergessero problematiche, l’Amministrazione provvederà, con le modalità già indicate, a stabilire la rotazione degli operatori sui posteggi.