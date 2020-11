Mercato, al vaglio l'allestimento dei banchi di frutta e verdura in altre aree

Nessuna situazione di criticità né irregolarità al mercato cittadino del sabato in centro storico, a Rimini, presidiato da circa una decina di agenti della Polizia Locale allo scopo di garantirne lo svolgimento in piena sicurezza. Un servizio disposto per supportare gli operatori e verificare il rispetto delle misure previste dalle ultime ordinanze comunali e regionali che regolano in particolare le modalità di accesso e di allestimento dei banchi, oltre a fornire disposizioni comportamentali necessarie al contrasto alla diffusione del contagio Covid-19.

Favorito anche da un afflusso di persone minore rispetto a una settimana fa, durante la mattinata di sabato non si sono registrati particolari problemi o irregolarità, né per quanto riguarda le misure per l’ingresso e l’uscita dall’area mercatale, né sul fronte del rispetto delle regole di distanziamento interpersonale e delle altre procedure igienico-sanitarie. Il sopralluogo della Polizia Locale ha però evidenziato un paio di situazioni di più difficile gestione, nella zona dedicata alla vendita della frutta e verdura all’area ex Padane e in via IV novembre, aree che per afflusso e per conformazione potrebbero più facilmente comportare il rischio di assembramenti e aggregazioni di persone. La prossima settimana dunque Polizia Locale e gli uffici comunali competenti valuteranno la possibilità di una nuova disposizione dei posteggi in queste due aree: nell’area ex Padane si proporrà un maggior distanziamento tra i banchi sfruttando gli spazi disponibili, così come si sperimenterà un nuovo posizionamento dei posteggi nella via IV novembre, per migliorare l’accessibilità a tutela di clienti e degli stessi operatori, che anche oggi hanno mostrato grande spirito di collaborazione.

I controlli e il monitoraggio proseguiranno dunque anche nelle prossime settimane, in collaborazione con il Cocap, la società incaricata della gestione dei servizi di mercato nel Comune di Rimini.