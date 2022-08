Nuovo Mercato Coperto, l'allarme di Renzi: "A rischio la sopravvivenza economica degli operatori"

"Il progetto di realizzazione del nuovo Mercato Centrale Coperto mette in discussione la sopravvivenza economica e la continuità delle attività degli operatori del Mercato Centrale Coperto". E' questa la posizione del consigliere comunale Gioenzo Renzi (Fratelli d'Italia), dopo il via libera del progetto da parte del consiglio comunale. "Il percorso approvato dall’amministrazione comunale di procedere con la demolizione e ricostruzione del Mercato Centrale Coperto, nel sito attuale e con il progetto di finanza proposto da un soggetto privato, comporta pesanti conseguenze sugli operatori" prosegue Renzi.

Il consigliere aggiunge: "Il trasferimento del Mercato per due anni nell’area, non definita, del Cinema Settebello, sulla via Roma, in un’incerta struttura, comporterà per tutti gli operatori l’aumento irragionevole del 39% delle tariffe, con il canone annuo, a banco, che crescerà da 3.673 euro a 5.108 euro. Invece, sarebbe stata più giustificata la diminuzione dei canoni, tenuto presente i costi logistici a perdere per le strutture di vendita temporanee, con i prevedibili disagi e le perdite di clienti".

"Il trasferimento temporaneo del Mercato Coperto penalizzerà inoltre commercialmente le attività di via Castelfidardo e via Michele Rosa - aggiunge Renzi -. Per mitigare i danni, ho proposto il trasferimento provvisorio del Mercato Coperto nell’area di piazza Gramsci, con una superficie di 7.500 metri quadrati, compatibile con il mercato ambulante di mercoledì e sabato mattina e il parcheggio. Inoltre gli operatori, nel Futuro Mercato Coperto, dovranno fare i conti con notevoli aumenti dei canoni".

E in conclusione: "Non sono state considerate le attuali concrete difficoltà economiche degli operatori, riscontrato che in diversi hanno cessato le attività e lasciato i banchi vuoti, con impoverimento dello stesso Mercato Coperto e dell’offerta commerciale. La fisionomia del Mercato Centrale Coperto non si può ridurre a quella di un Centro Commerciale, che affitta a prezzi di mercato, gli spazi di vendita alle imprese. Il Mercato Centrale Coperto è un mercato ambulante pubblico al chiuso, dove il Comune concede a produttori e commercianti, i posteggi, di dimensioni ridotte, a fronte del pagamento di un canone di occupazione di suolo pubblico, per salvaguardare l’offerta commerciale di un servizio pubblico".