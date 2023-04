Mercato coperto, volata finale per la gara d'appalto. Il bando si chiude con una sola offerta

Va verso la volata finale l’affidamento in concessione per la progettazione e la realizzazione del nuovo mercato coperto di Rimini. I termini per la scadenza delle offerte erano fissati dalla stazione appaltante nella giornata dell’11 aprile. Da palazzo Garampi confermano che al momento della chiusura dei termini è pervenuta una sola offerta depositata e che nelle giornate di giovedì e venerdì (14 aprile) si procederà con l’apertura delle buste e la valutazione tecnica. E’ facile che l’unica proposta sia quella della Renco, la società immobiliare che sin dal principio si era fatta avanti per l’operazione di restyling del mercato coperto. A termini scaduti non ci sarebbero quindi altre realtà interessate all’operazione.

Il tema è così destinato ora a entrare nel vivo. Non solo per la parte burocratica di aggiudicazione. Ma anche per conoscere i prossimi sviluppi che interesseranno da vicino anche gli operatori. E’ ormai definitiva la scelta del “trasloco provvisorio” nell’area del Settebello. Il progetto definitivo che dovranno presentare i concorrenti comprende infatti anche la realizzazione del mercato temporaneo

Il cronoprogramma prevede l’affidamento della concessione della progettazione e dell’esecuzione dei lavori per la primavera. Espletata la gara, si procederà alla definizione del progetto esecutivo che sarà sottoposto alla conferenza dei servizi per l’ottenimento dei pareri necessari. Il completamento dei lavori richiederà circa 24 mesi e i primi sei mesi saranno dedicati alla realizzazione del mercato temporaneo.

Il progetto del nuovo mercato coperto, per un investimento complessivo di 27 milioni di euro, prevede la demolizione dell’esistente fabbricato di via Castelfidardo e la ricostruzione sulla stessa area di un nuovo edificio con caratteristiche e dotazioni performanti e sostenibili, completamente antisismico?, a energia quasi zero? e dotato con tecnologie all'avanguardia, tra cui fotovoltaico integrato in copertura?.

Il mercato si svilupperà su quattro livelli: il piano terra ospiterà i banchi di pescheria e ortofrutta, il supermercato e una zona dedicata alla somministrazione e vendita di cibi e bevande. Al secondo piano è previsto un punto di piccola ristorazione, mentre il primo piano sarà adibito in parte a spazi accessori necessari agli operatori del Mercato e in parte a funzioni pubbliche di uso del Comune (uffici per il Centro per l’Impiego), attraverso un finanziamento del Pnrr.