Mercato immobiliare, la provincia di Rimini è la più cara dell'Emilia Romagna seguita da Bologna

Chiusura di anno positiva per il mercato immobiliare dell’Emilia- Romagna, che segna un +3,7%. Lo afferma l’ultimo indice dei prezzi delle case usate elaborato da Idealista, portale immobiliare leader per sviluppo tecnologico in Italia, secondo cui comprare casa in regione costa di media 1.834 euro al metro quadro, con una variazione dell’1,7%.

Province

Andamento positivo in tutte le province della regione, fatta eccezione per Piacenza, in calo dell’1,9% rispetto al 2022. Forti aumenti a Parma (7%) e Ravenna (6%). Gli altri incrementi provinciali vanno dal 3,9% di Ferrara allo 0,5% di Reggio Emilia.

Sul versante dei prezzi, Rimini (2.635 euro/m2) è la provincia più cara, seguita da Bologna (2.410 euro/m2) e Ravenna (2.103 euro/m2), tutte sopra i 2.000 euro al metro quadro. Di contro, Piacenza (1.218 euro/m2) è la provincia emiliana con i prezzi delle case più convenienti.

Capoluoghi

Tutti i mercati cittadini dell’Emilia-Romagna fanno registrare aumenti ad eccezione di Modena (-0,2%) e Piacenza (-1,3%) che chiudono negativamente il 2023. Sul fronte degli aumenti, Ferrara (8,1%), Ravenna (7,2%), Bologna (5,3%) e Parma (5,2%) sono le città dove i prezzi delle case sono incrementati maggiormente nel corso dell’anno. Rialzi anche negli altri centri compresi in una forbice che va dal 4,8% di Rimini a scendere fino allo 0,4% di Reggio Emilia.

Bologna (3.480 euro/m2) è il capoluogo con i valori immobiliari più elevati della regione. La seguono Rimini (2.773 euro/m2) e Parma (2.265 euro/m2). Mentre, all’opposto, Ferrara con i suoi 1.455 euro al metro quadro è la città emiliana più economica per l’acquisto di un’abitazione.

Secondo Vincenzo De Tommaso, responsabile dell’Ufficio Studi di idealista: "Il mercato immobiliare nel corso del 2023 è stato notevolmente influenzato da una "tempesta perfetta" rappresentata dall'incremento dei tassi ipotecari e dalla persistente carenza di immobili. Tale congiuntura ha reso l'acquisto di una casa fuori portata per molte persone, in particolare per gli acquirenti di prima casa, determinando un rallentamento della domanda dopo un biennio di notevole attività, possibilmente stimolato dalla previsione di un aumento dei tassi e dalla prepotente crescita dei canoni di locazione”.

Nel prospettare il 2024, Idealista prevede una stabilizzazione dei prezzi delle abitazioni, principalmente a causa della limitata disponibilità di immobili sul mercato, con dinamiche che mostreranno variazioni significative da capoluogo a capoluogo, con possibili cali maggiormente concentrati in zone centrali e meridionali. Tuttavia, per i giovani acquirenti, l'atto di acquistare sarà fortemente condizionato da diversi fattori, tra cui le pressioni salariali, la situazione finanziaria delle famiglie, il rallentamento dell’economia e, soprattutto, dalle oscillazioni dei tassi sui mutui, che si registrano notevolmente più alti rispetto a quelli di 12 mesi fa.