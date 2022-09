Prezzo del mattone, le case valgono un +3%. A Marina Centro fino a 4 mila euro al metro quadro

A Rimini si registra una crescita del +3% sul valore del mattone, il dato è riferito al 2° semestre 2021 rispetto al 1° semestre sempre dello scorso anno. Ma quanto costa una casa al metro quadrato? A riportare il range di dati è l’ufficio studi del Gruppo Tecnocasa. A Rimini città, in centro storico, ci vogliono per un immobile usato dai 3.200 ai 1.500 euro al metro quadro, per un immobile ristrutturato a nuovo si sale a 3.700-3.400 euro. Negli altri quartieri? Marina Centro (3.000-2.000 usato, 4.000-3.400 nuovo), Miramare (2.000-1.300 usato, 2.900-2.400 nuovo), Viserba (2.200 – 1.750 usato, 2.600-1.900 nuovo).

Così nelle altre località del riminese. Riccione è dove si conferma il prezzo più alto al metro quadrato. Per l’usato in centro si va dai 4.200 ai 2.500 euro al metro quadrato, per un edificio nuovo si sale a 7.000-5.000 euro al metro quadrato. A Cattolica: 2.500-1-800 usato, 3.500 nuovo. A Bellaria: 1.900-1.500 usato, 2.250-1.700 nuovo. A Santarcangelo di Romagna: 1.700-1.000 usato, 2.000-1.600 nuovo.

“I primi mesi del 2022 restituiscono un mercato immobiliare vivace - afferma Fabiana Megliola, responsabile ufficio studi Gruppo Tecnocasa - con domanda in aumento, offerta in riduzione, prezzi in salita e tempi di vendita più brevi, in particolare nelle metropoli. Le richieste sono prevalentemente orientate su immobili ampi e con spazi esterni, ma il ritorno degli investitori sta riportando alla ribalta i piccoli tagli".