Torna Giardini d'Autore e questa settimana il mercato dei produttori agricoli cambia data di svolgimento

Il mercato dei produttori agricoli, che da gennaio è ospitato ogni venerdì nell’area posta a lato del parcheggio Tiberio, solo per questa settimana anticiperà al giovedì. In occasione di Giardini d’autore, la rassegna dedicata alle piante e al verde in programma nel fine settimana alla piazza sull’Acqua, l’appuntamento con il mercato riservato alla vendita diretta di prodotti agricoli si svolgerà nella giornata di giovedì 17 marzo. Dalle 5 alle 15 sarà dunque vietato sostare nell’area del parcheggio Tiberio riservata ai produttori.