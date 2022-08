La messa in memoria della figlia dell'ideologo di Putin spacca la città: "Uccisa dall'odio anti-russo". Protesta ucraina

Il weekend a Rimini è stato caratterizzato da un caso ben presto diventato di portata nazionale, partito da un necrologio apparso in città, dedicato a Darya Dugina, filosofa e figlia di quello che è considerato l'ideologo nazionalista di Putin, Aleksandr Dugin. Darya Dugina è morta lo scorso 21 agosto nel corso di un attentato, è in pratica saltata in aria mentre guidava la macchina del padre. Secondo la ricostruzione russa, la responsabilità sarebbe riconducibile all'intelligence ucraina. A destare scalpore il necrologio comparso a Rimini firmato "le amiche e gli amici della Russia" che ha preceduto la messa. La funzione stata celebrata domenica mattina alle 9:45 nel Santuario della Madonna della Misericordia in via Santa Chiara, aprendo a Rimini uno spaccato internazionale della guerra, purtroppo ancora attuale.

Una provocazione, per non dire un insulto, così è stata vissuta dalla comunità ucraina questa iniziativa, tanto che praticamente in contemporanea alla funzione, si è svolta una protesta degli ucraini davanti all'Arco di Augusto. A creare fastidio in particolare la frase presente sul necrologio "assassinata dall'odio anti-russo'. Il caso è rimbalzato sui media nazionali, e in base a quanto viene riportato gli organizzatori hanno rassicurato che non ci sarebbe però "alcuna intenzione di schierarsi sul piano politico", ma si tratterebbe solo di "un’esposizione pacifica del proprio pensiero". Il sacerdote, ottenuto il via libera dalla Diocesi per la funzione avrebbe richiesto di rimuovere la frase incriminata, ma così non è stato. In base a quanto riporta la cronaca nazionale alla cerimonia nel Santuario della Madonna della Misericordia hanno partecipato una ventina di persone.